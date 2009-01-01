Книга учета доходов и расходов
Организации и предприниматели должны вести учет доходов. Основным регистром для этого служит Книга учета доходов и расходов, сокращенно КУДиР. Разберемся, какие разновидности этого регистра существуют, кто и как должен их заполнять.
Для чего нужна КУДиР
Для того, чтобы фиксировать хозяйственные операции, определять результат деятельности и считать налог к уплате.
Кто должен заполнять КУДиР
Существует несколько видов Книги:
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Для упрощенной системы налогообложения.
Книгу заполняют ИП и ООО на УСН. Форма документа одна для всех упрощенцев независимо от того, какой объект налогообложения они применяют. Разница лишь в том, что на УСН 6% в КУДиР заносят только доходы, а на УСН 15% – и доходы, и расходы.
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Для патентной системы налогообложения.
Ее заполняют предприниматели, применяющие ПСН, и заносят туда только доходы. На этой системе налогообложения фактический доход не влияет на величину налога, т.е. на стоимость патента. Но Книга учета доходов нужна для того, чтобы отследить соблюдение лимита по доходам, ведь ПСН можно применять только при доходах до 60 миллионов рублей.
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Для общей системы налогообложения. Ее заполняют только индивидуальные предприниматели на ОСНО для исчисления НДФЛ.
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Для индивидуальных предпринимателей, применяющих ЕСХН.
Как вести КУДиР
Общие правила ведения КУДИР сводятся к следующему:
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Книгу заводят на один год.
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Записи о хозяйственных операциях заносят в хронологическом порядке.
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Каждая запись должна быть подтверждена первичным документом.
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КУДиР можно вести вручную и в электронном виде, но даже в этом случае в конце года ее нужно распечатать, прошить, пронумеровать постранично, подписать и поставить печать (если есть).
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Отсутствие хозяйственных операций не освобождает от необходимости формировать КУДиР. Если деятельность не велась, нужно сформировать Книгу с нулевыми показателями.
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Сдавать КУДиР в налоговую инспекцию не нужно, но необходимо быть готовым в любой момент предоставить ее для проверки по требованию сотрудников налоговых органов. За отсутствие КУДиР налоговая инспекция штрафует.
Правила заполнения КУДиР для каждой системы налогообложения содержатся в нормативных документах, которыми утверждена соответствующая форма:
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Книгу заводят на один год.
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Записи о хозяйственных операциях заносят в хронологическом порядке.
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Каждая запись должна быть подтверждена первичным документом.
Особенности заполнения КУДиР на УСН
Бланк состоит из 5 разделов.
Раздел I «Доходы и расходы»
В эту часть в хронологическом порядке заносят все хозяйственные операции с указанием:
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даты и номера первичного документа (z-отчет, платежное поручение, товарный чек, акт, накладная и т.д.);
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содержания операции. Например, «Поступление оплаты за отгруженный товар ООО «Гамма»;
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суммы.
Если операция доходная, то сумму вписывают в столбец 4, если расходная – в столбец 5.
На УСН 6% столбец 5 не заполняют.
Записывать нужно только те суммы доходов и расходов, которые участвуют в расчете налога. Например, получение и погашение займов, оплата уставного капитала, и взнос собственных средств – все это не считается налогооблагаемым доходом, поэтому вносить такие операции в КУДИР не нужно.
Полный перечень доходов и расходов, которые влияют на величину налога приведен в статьях 346.15 и 346.16 НК РФ, а порядок признания – в статье 346.17.
В какой момент заносить доходы
На УСН применяется кассовый метод, а значит все поступления вносят в КУДиР в момент поступления денег на расчетный счет или в кассу.
В какой момент заносить расходы (только для УСН 15%)
Здесь все зависит от характера расходов.
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Материальные затраты вносят тогда, когда материалы и отгружены, и оплачены. То есть в КУДиР будет стоять наиболее поздняя дата. Если материалы уже оплачены, но еще не получены, или наоборот, сумма расходов в налогообложении пока не участвует и запись в КУДиР не вносят.
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Траты на основные средства (покупку, сооружение, изготовление) и нематериальные активы вносят последним числом квартала на основании расчетов из раздела II.
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Расходы на покупку товаров, предназначенных для перепродажи, вносят только по мере их реализации. То есть закупочную стоимость товаров, которые еще не проданы и лежат на складе, в расходах для налогообложения учитывать нельзя.
В справке в конце раздела I на УСН 6% заполняют только строку 010.
На основе итоговых данных КУДиР по кварталам и по году рассчитывают авансовые платежи и годовой налог, заполняют налоговую декларацию по УСН.
Раздел II «Расчет расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов»
Этот раздел предназначен только для упрощенцев с объектом «Доходы минус расходы».
Данные в него вносят только по тем основным средствам, которые уже введены в эксплуатацию и только в пределах оплаченных сумм.
Затраты нужно распределить равномерно по кварталам, оставшимся до конца календарного года.
Например, если основное средство купили в феврале, то есть в первом квартале, за 200 тысяч рублей, то затраты будут списываться по 50 тысяч последним числом первого, второго, третьего и четвертого кварталов. А если покупку совершили в июле, то есть в третьем квартале, за 300 тысяч, то по 150 тысяч нужно списать в третьем и четвёртом кварталах. Расходы на ОС, купленное в четвертом квартале, одной суммой спишутся последним числом четвертого квартала.
Рассчитанную сумму к списанию за текущий квартал из графы 12 раздела II вносят в графу 5 раздела I на последнее число квартала.
Графы 7, 8, 14 и 15 предназначены для тех случаев, когда основное средство купили до перехода на упрощенную систему налогообложения.
Раздел III «Расчет сумм убытка прошлых периодов, уменьшающих налоговую базу»
Эта часть тоже предназначена только для тех, кто применяет УСН 15%, имел в прошлых периодах убытки и может уменьшить налогооблагаемую базу на сумму этих убытков.
Раздел IV «Расходы, уменьшающие сумму налога»
Этот раздел заполняют те, кто применяет УСН 6%.
В него вносят сумму страховых взносов, больничных, выплаченных за счет работодателя, взносов на добровольное страхование сотрудников, т.е. те суммы, на которые потом будет уменьшен налог УСН 6%.
Раздел V «Расчет сумм торгового сбора, уменьшающего налог»
Эту часть заполняют те, кто применяет УСН «Доходы» и платит торговый сбор.
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