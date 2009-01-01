Персональный налоговый календарь

Персональный налоговый календарь Сервис формирует для вас персональный налоговый календарь. Учитывает форму собственности, наличие сотрудников и систему налогообложения. Вам не нужно держать все в голове и искать среди всего списка налоговых дат свои. «Моё дело» напомнит об отчетных датах по смс. Попробовать

Консультации бухгалтеров 500 руб/мес

Консультации бухгалтеров Пользователи сервиса «Моё дело» получают консультационную поддержку по бухгалтерским и налоговым вопросам. В любой момент задайте экспертам вопрос по своей деятельности. Как получить консультацию? Эксперты консультируют в письменном виде через личный кабинет. Обратиться в службу консалтинга может любой пользователь с оплаченным доступом к сервису. Чтобы получить ответ на интересующий вопрос, напишите его в разделе «Консультация бухгалтера». Чем подробнее вы сформулируете вопрос, тем точнее будет полученная консультация. По каким вопросам можно проконсультироваться? Вы можете задать любой налоговый или бухгалтерский вопрос по вашей деятельности. В частности, получить консультацию можно по следующим темам: Бухгалтерский учет малого бизнеса

Расчет налогов по УСН, ПСН

Ведение налогового учета

Составление отчетности

Кадровый учет и расчет зарплаты

Порядок документооборота Консультации пользователям предоставляются ведущими экспертами в области бухгалтерского и налогового учета, имеющими 10-летний опыт. Сколько вопросов можно задать? Количество вопросов не ограничено. При необходимости можно задать уточняющие вопросы, чтобы до конца разобраться в ситуации. Ответ на свой вопрос вы получите в течение суток. Не узнает ли налоговая о моих вопросах? Вы можете быть уверены, что ваша информация не попадет в чужие руки. Мы гарантируем полную конфиденциальность. Данные пользователя, заданные им вопросы и полученные ответы никогда не будут переданы третьим лицам, в том числе и контролирующим органам. Попробовать

Обмен данными с банками 1 интеграция Без ограничений Без ограничений

Обмен данными с банками Сервис «Моё дело» обменивается данными с ведущими российскими банками. Достаточно подключить интеграцию. Обмен электронными документами с банком полностью автоматизирован. Вы сможете получать банковские выписки и отправлять платежные поручения на оплату прямо из личного кабинета. Чем полезна интеграция? С подключенной интеграцией вы сможете проводить платежи в считанные минуты. Вы можете создать платежное поручение на тот или иной платеж в сервисе в удобном и привычном интерфейсе, а затем просто загрузить готовую платежку в личный кабинет банка в один клик. Останется только подтвердить платеж (как правило, кодом, полученным по смс) и готово. Также интеграция позволяет загружать из банка выписки о ваших операциях по счету. Вам больше не нужно каждый день посещать банк. Весь документооборот с ним будет проходить по электронным каналам связи. Отслеживать актуальный остаток денег на расчетном счете банка вы можете в режиме онлайн прямо с мобильного телефона. Как интеграция облегчит ведение учета? Интеграция позволяет загружать выписки операций по расчетному счету в банке непосредственно в систему учета. Чтобы выписка загрузилась, нужно просто нажать на активную ссылку. На основании загруженной выписки, в учете будут отражены операции по поступлениям и платежам. Эти операции автоматически сформируют в учете необходимые бухгалтерские проводки. После загрузки банковских выписок отраженная в них информация по движению денег попадет во все регистры и отчеты: КУДИР, декларацию по УСН, годовую оборотно-сальдовую ведомость и бухгалтерскую отчетность. Вам не придется отражать доходы и расходы вручную. Попробовать

Конфигурация управление торговлей 500 руб/мес 500 руб/мес

Конфигурация управление торговлей «Моё дело» автоматизирует товарный учет. Вам не придется вручную вводить поступившие и проданные товары – достаточно загрузить накладную или счет-фактуру, чтобы программа посчитала приход и расход ТМЦ. Используя товароучет, вы сможете: Отслеживать дебиторскую задолженность и движения на складе или между складами

Контролировать остатки товаров и получать информацию о тех товарах, которые пора закупать

Создавать прайс-листы для клиентов и выставлять счета, используя цены, указанные в прайс-листе

Печатать ценники для своих товаров

Загружать изображения товаров для удобной навигации по складу

Отправлять клиентам список товаров для заказа его у вас

Оформление приема заказа от покупателей

Формирование документа заказа поставщику

Проведение сборки заказа покупателя

Создание каталога мест хранения товаров

Работа с товарной аналитикой (Залежавшиеся товары, минимальные остатки товаров, минусовые остатки товаров, формирование ABC анализа по товарам) Все данные товарного учёта по умолчанию отображаются в интернет-бухгалтерии. Не нужно отдельно импортировать сведения и переносить информацию из первичных документов в отчётность. Попробовать

Техническая поддержка Чат Любой канал Любой канал

Количество организаций 1 1 3

Расчёт налогов и взносов

Расчёт налогов и взносов Сервис сам рассчитает налоги и взносы к оплате с учетом изменений законодательства. Вероятность ошибок по человеческому фактору исключена, поскольку расчет автоматизирован. Благодаря этому можно не опасаться штрафов и пени. Расчет налогов Сервис рассчитывает: Авансовые платежи по УСН и налог за год

Платежи по патенту

Суммы торгового сбора

Налог на прибыль

Налог на добавленную стоимость Любой платеж рассчитывается в специальном мастере. Вы пошагово увидите, как рассчитан ваш налог. Расчет взносов Сервис рассчитывает: Фиксированные платежи ИП

Дополнительный взнос предпринимателя

Взносы в фонды с зарплаты сотрудников Фиксированные взносы ИП рассчитываются с учетом даты регистрации. Вам не придется переплачивать их за неполный год работы. При расчете взносов по сотрудникам в сервисе учитывается регрессия – уменьшение ставок взносов при достижении начисленной зарплаты пороговых значений. Дополнительные возможности В сервисе формируется платежный документ. ООО могут сформировать платежное поручение. Для ИП предусмотрено больше вариантов. Они могут сформировать платежку для банка или квитанцию для оплаты налога наличными. Кроме того, оплатить налог ИП смогут банковской картой или электронными деньгами прямо из личного кабинета. Платежное поручение на оплату налога можно выгрузить прямо в ваш интернет-банк. «Моё дело» автоматически обменивается данными с ведущими банками. Вам останется лишь подтвердить платеж, и налог оплачен. Попробовать

Справочник номенклатур

Уменьшение налогов

Уменьшение налогов Мы знаем, как важно не переплачивать, поэтому сервис предложит безопасные способы снижения налогов. Учтет вашу систему налогообложения и форму собственности бизнеса. Каждый способ — законный и не вызовет претензий у налоговой. Попробовать

Автоформирование счетов

и закрывающих документов

Автоформирование счетов

и закрывающих документов Сервис «Моё дело» упрощает работу с документами. Создание счетов и закрывающих документов Выставить счет можно прямо из личного кабинета. В личном кабинете можно загрузить изображение своей подписи, печати или логотипа, и они сразу же будут отображаться при формировании счетов. Такой счет можно отправить клиенту по электронной почте. Закрывающие документы (акты и накладные) по выставленным счетам можно сформировать буквально в два клика. Однотипные документы по одной и той же услуге одним и тем же клиентам можно создавать копированием, не тратя каждый раз лишнее время на их заполнение. Групповое создание документов позволяет выставлять акты или накладные сразу по группе счетов. Варианты оплаты выставленного счета Оплатить счет можно с расчетного счета, онлайн со своей банковской карты или электронными деньгами. Для ваших клиентов реализована возможность онлайн оплаты. На любой выставленный в сервисе счет формируется специальная ссылка. Вместо счета вы можете отправить клиенту эту ссылку. Перейдя по ней, клиент попадет на интернет-страницу, на которой отображается выставленный счет, и предлагается оплата банковской картой или с электронного кошелька. Деньги сразу же поступят на ваш счет в банке. Если сумма платежа по выставленному счету не превышает 15 000 рублей, вам не придется платить за эквайринг. Хранение документов в электронном виде Вы можете загружать в личный кабинет сканы документов по деятельности. Отражая в учете тот или иной расход, к нему можно привязать скан закрывающего документа. Это позволяет хранить первичку в электронном виде. Больше не нужно бояться, что к моменту проверки тот или иной документ будет испорчен или потеряется. Попробовать

Шаблоны договоров с автозаполнением

Шаблоны договоров с автозаполнением Составить практически любой договор, не прибегая к помощи юристов, можно в мастере создания договоров. Вы найдете 19 готовых шаблонов договоров для различных сделок. Не нужно ничего составлять с нуля, используйте проверенные временем и юристами шаблоны. А так вы можете загрузить свой шаблон договора, в который будут подставляться все данные о каждом клиенте. Таким образом новый договор можно будет создать одним кликом. Попробовать

Страхование ответственности

Страхование ответственности Сервис не ошибается, но для вашего спокойствия наша ответственность застрахована на 100 000 000 рублей. Если по вине сервиса вы получите штраф, то «Моё дело» возместит его. Как это происходит? Вы пишите заявление на возврат, в котором указываете, что по вине сервиса была совершена ошибка. Мы возвращаем деньги по указанным реквизитам. Попробовать

Формирование налоговой

и бухгалтерской отчётности

Формирование налоговой

и бухгалтерской отчётности В сервисе «Моё дело» вы сможете сформировать отчетность при помощи специального мастера, пошагово проходя который, вы будете видеть, из каких показателей складывается Ваш отчет. Какую отчетность можно сформировать: Годовую декларацию по УСН

Годовую и промежуточную отчетность: баланс и отчет о финансовых результатах

Расчетную ведомость по форме 4-ФСС

Расчёт по страховым взносам

Ежемесячную отчетность для ПФР по форме СЗВ-М, СЗВ-Стаж

Квартальную и годовую отчетность по НДФЛ за сотрудников

Отчетность в Росстат

Декларация по НДС

Декларация по налогу на прибыль Страхование от ошибок Защитой от ошибок является заполнение отчетности в автоматическом режиме. Ручной ввод данных настолько минимизирован, что практически исключает вероятность ошибок. Отчетность для Пенсионного фонда проходит дополнительный контроль с помощью форматно-логического контроля. В нашем сервисе есть функция отслеживания статуса отчетности. В любой момент вы можете проверить, принята ли ваша декларация, не были ли обнаружены ошибки. Как подать отчетность? Сдать отчетность можно, лично посетив инспекцию или фонд. А можно отправить ее почтой или в электронном виде. Все способы реализованы в сервисе. Чтобы отнести отчет контролерам или отправить его по почте, вы можете распечатать сформированную отчетность. Дополнительно вы получите пошаговую инструкцию: как действовать при сдаче отчетности. Если подключить электронную подпись, отправить отчетность можно в электронном виде, прямо из личного кабинета сервиса. Кстати, если какой-то вид отчета не предусмотрен сервисом (например, декларация по НДС), сформировать его можно в сторонней программе. А затем файл этого отчета можно электронно сдать через сервис. Попробовать

Электронная отправка отчетности

в ФНС, ФСС, Росстат, ПФР

Электронная отправка отчетности

в ФНС, ФСС, Росстат, ПФР При электронной отправке отчетности используется электронная подпись. Фактически это аналог собственноручной подписи. Что такое электронная подпись? Электронная подпись представляет собой особый код, который имеет два назначения. Во-первых, она идентифицирует того, кто подписал документ. Во-вторых, электронная подпись подразумевает шифрование документа, позволяющее защитить документ от несанкционированного доступа. Почему электронная подпись в «Моё дело» надежнее? В сервисе «Моё дело» Ваша электронная подпись хранится в «облаке». Это совершенно новый класс электронной подписи. Для работы с ней не требуется хранить специальные файлы на флешке или компьютере, не нужно устанавливать специальные программы. Вам не нужно носить электронную подпись на каком-либо носителе с собой и беспокоиться о ее безопасности. Электронная подпись хранится на специальном защищенном сервере, так называемом облаке. Сервер доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Как подписать отчетность в облаке? Доступ к электронной подписи подтверждается аутентификацией пользователя. При отправке отчетности генерируется одноразовый код аутентификации. Этот код вы получите на свой мобильный по смс. Чтобы подтвердить свое согласие на подписание отчета, нужно лишь ввести полученный код в специальную форму при отправке отчетности. Облачная подпись работает с любого устройства – ноутбука, компьютера, планшета, мобильного телефона. Нужен только доступ в интернет. Отправить отчетность вы сможете в любое время из любой точки мира. Попробовать

Электронная подпись в облаке

Формирование счетов, актов, накладных,

договоров

5 000 нетиповых форм документов

5 000 нетиповых форм документов В базе бланков сервиса «Моё дело» Вы найдете более 5 000 нетиповых форм документов. Эксперты отслеживают изменения законодательства, чтобы вы работали исключительно с актуальными формами документов. Как работать с бланками? Бланки документов вы сразу же можете использовать в работе. Некоторые бланки доступны для заполнения прямо в сервисе. Любой бланк можно скачать и заполнить вручную. Наглядные подсказки с примерами и указанием на поля, обязательные для заполнения, позволят избежать ошибок. Вы найдете образцы документов с примерами их заполнения, что позволит сэкономить на юристе. Как пользоваться базой бланков? База бланков представлена в отдельном разделе личного кабинета. Вы можете выбрать нужный бланк из предлагаемого списка или воспользоваться поиском по разделу. Чтобы заполнить бланк в сервисе, нажмите на активную ссылку с названием документа. Открывшийся шаблон подскажет, какие поля следует заполнить. Заполните свою информацию и подтвердите ее ввод. Заполненный бланк можно сразу распечатать или скачать. Для некоторых полей, заполнение которых может вызвать затруднение, предусмотрены всплывающие подсказки. Попробовать

Настройка и обучение работе в сервисе

Настройка и обучение работе в сервисе После оплаты доступа в течение 3х дней с вами связывается отдел по обучению. Менеджер вместе с вами «проходит» в личный кабинет и на примере вашей организации/ИП рассказывает, как вести учет в личном кабинете. Попробовать

Сверка с ФНС онлайн

Сверка с ФНС онлайн Для сверки больше не нужно посещать инспекцию. Сверяйтесь с ФНС в режиме онлайн и читайте комментарии инспекторов. Просто запросите справку о расчетах с бюджетом и убедитесь, что у вас нет долгов по налогам. Попробовать

Автоматическое распознавание выписки

Открытое API и готовые интеграции

с сервисами для бизнеса 500 руб/мес 500 руб/мес

Открытое API и готовые интеграции

с сервисами для бизнеса Настройте обмен данными с любым сервисом, который вы используете в бизнесе. Для вас мы разработали внешнее API. Подключите к интернет-бухгалтерии товароучетную систему, онлайн-кассу или CRM и данные для бухучета будут учитываться автоматически. Попробовать

Электронный документооборот 500 руб/мес 500 руб/мес

Зарплатный проект со «СберБанком»,

«Альфа-Банком» и «Тинькофф Банком»

Зарплатный проект со «СберБанком»,

«Альфа-Банком» и «Тинькофф Банком» Платите зарплату сотрудникам через банк по реестрам? Мы упрощаем выплату зарплаты: встречайте зарплатный проект со «СберБанком», «Альфа-Банком» и «Тинькофф Банком». Больше не нужно начислять зарплату отдельно каждому сотруднику. Просто внесите общую сумму выплаты и выберите сотрудников, а сервис автоматически распределит суммы и начислит зарплаты. У сотрудников должны быть карты «Альфа-банка», «СберБанка» или «Тинькофф Банка». Попробовать

Учёт производства 500 руб/мес

Дополнительный пользователь

с ролевым доступом 500 руб/мес

Дополнительный пользователь

с ролевым доступом Доступом в сервис можно делиться и настраивать права доступа по ролям, чтобы никто не увидел «лишнего». Роли пользователей: полный доступ

бухгалтер по зарплате

директор

менеджер

старший менеджер

кладовщик

наблюдатель Попробовать

Учёт валюты за каждую организацию 500 руб/мес

Зарплата и кадры 1 сотрудник 100 сотрудников

Зарплата и кадры В сервисе «Моё дело» реализован полноценный кадровый учет, а также расчет зарплаты и формирование отчетности по сотрудникам. Учет кадров Вы сможете вести учет по каждому сотруднику: штатному и внештатному. В сервисе в автоматическом режиме можно сформировать: Трудовые договоры

Приказы о приеме или увольнении

Приказы о предоставлении отпусков и командировках

Личные карточки сотрудников Расчет зарплаты В сервисе предусмотрен расчет любых зарплатных начислений и реализован зарплатный проект со «СберБанком», «Альфа-Банком» и «Тинькофф Банком». Вы сможете рассчитать зарплату сотрудника при любом графике его работы. Помимо зарплаты сервис выполнит расчет: Больничных

Отпускных

Премий

Командировочных

Пособий Если сотрудник претендует на налоговые вычеты по НДФЛ, укажите это в данных на сотрудника, и расчет налога с зарплаты будет выполнен с учетом вычетов. На основании сведений о начислениях работникам, в сервисе автоматически можно сформировать справки о зарплате для назначения социальных пособий. Налоговый календарь сервиса заблаговременно напомнит о датах выплаты зарплаты и налогов с нее. Отчетность по сотрудникам Учет зарплаты и кадров в сервисе позволяет в автоматическом режиме рассчитать все зарплатные налоги и сформировать отчетность: Форма 6-НДФЛ

Отчетность по формам РСВ, СЗВ-М, СЗВ-Стаж, СЗВ-ТД, 4-ФСС Сроки сдачи каждого отчета отображаются в Налоговом календаре. Перейдя по ссылке соответствующего отчета, вы без труда сможете пошагово сформировать его. А если подключить электронную подпись, отправить отчет можно, не выходя из дома. Дополнительные функции Автозагрузка сотрудников и расчета среднего заработка из 1С

Автозагрузка сотрудников из отчета по страховым взносам

Загрузка и хранение документов сотрудников

Рассылки расчетных листков

Реестры в ФСС

Аудит зарплаты Попробовать

Дополнительный лимит на сотрудников (+10шт) 500 руб/мес Без ограничений

Проверка контрагентов 500 руб/мес 500 руб/мес 500 руб/мес

Проверка контрагентов Сервис «Проверка контрагентов» поможет обезопасить бизнес и даст полную информацию о партнерах, клиентах или должниках в одном удобном интерфейсе. Оцените риски работы с партнерами по 35 риск-факторам и получите рекомендации по дальнейшему взаимодействию. Как это работает? В онлайн-режиме вы сможете определить статус контрагента: Проверить регистрационные данные

Получить достоверную информацию из картотеки арбитражных судов

Получить свежую выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)

Найти ошибки в реквизитах контрагентов

Оценить вероятность проверок контролирующими ведомствами Как часто обновляется информация? Частота обновления информации – один раз в 5 минут. Как искать контрагента? Поиск происходит по ИНН, ОГРН или названию компании. Одновременно в строку поиска можно вбивать сочетание нескольких реквизитов. Если результатов поиска слишком много, стоит воспользоваться быстрыми фильтрами по региону или отрасли. Для поиска индивидуальных предпринимателей удобно использовать ключевое слово «ИП» в начале строки поиска. В поиске, помимо наименования компании, отображаются статус компании (действует она или нет), адрес, ИНН, ОГРН, руководство, дата регистрации компании. Какие данные о контрагенте можно увидеть? Регистрационные данные (ИНН, ОГРН, КПП, дату постановки на учет, руководство, коды регистрации в ИФНС и внебюджетных фондах, виды деятельности)

Размер уставного капитала

Список учредителей

Лицензии

Народный рейтинг (отзывы поставщиков, покупателей о том, как протекали договорные отношения, вовремя ли проходили расчеты и отгрузка товаров/оказание услуг. Отзыв можно оставить в личном кабинете, заполнив данные о контрагенте, с которым вы имели дело)

Информация о статусе контрагента и результаты проверки по базе ФНС России

Арбитражные дела и исполнительные производства

Финансовые показатели

Информация о плановых проверках

Заблокированные счета и недействительные паспорта Попробовать

Обмен данными с онлайн-кассами Эвотор 500 руб/мес 500 руб/мес 500 руб/мес

Обмен данными с онлайн-кассами Эвотор В сервисе настроена интеграция с онлайн-кассами, благодаря которой, кассовые данные для бухучета и налоговой автоматически передаются в сервис «Моё дело». При закрытии смены товары в сервисе списываются автоматически с помощью отчета о розничной продаже. Также создается розничная выручка на основании полученных средств за смену. Всё это снимает с вас ручной труд и освобождает время для бизнес-задач. Онлайн-кассы, с которыми настроена интеграция: Эвотор 5; 7.2; 7.3; 10

Мой кассир

Subtotal Попробовать

Дополнительная точка на складе 500 руб/мес 500 руб/мес

Управленческий учет 3 500 руб/мес 3 500 руб/мес

Управленческий учет Сервис управленческого учёта Облачный сервис управленческого учёта. Позволит понять ситуацию в финансах компании и оперативно принять решение. Попробовать Услуга финансового консалтинга Ведение управленческого учёта нашим специалистом для контроля ключевых показателей. Поможет понять ситуацию в финансах компании, найти точки роста прибыли и оперативно принять решение. Попробовать

Дополнительная организация ООО/ИП 500 руб/мес 500 руб/мес

Помощь в переносе данных (3 часа

бизнес-ассистента) (разовая услуга) 1 500 руб 1 500 руб